Cáceres es una de las dos únicas provincias que logra producir más vivienda que hogares creados en 2025

Cáceres se sitúa como una de las dos únicas provincias españolas, junto con Soria, que logra producir más viviendas de las necesarias para absorber los hogares creados en 2025. Según el último informe de la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI), “Evolución de la producción de vivienda en España”, la provincia registró un saldo positivo de 82 viviendas, con 1.207 viviendas terminadas frente a 1.125 hogares creados.

En Extremadura, el comportamiento provincial muestra dos realidades diferenciadas. Mientras Cáceres alcanza el equilibrio con más viviendas terminadas que hogares creados, Badajoz registra un déficit de 1.974 viviendas, con 294 viviendas terminadas frente a 2.268 hogares creados. En conjunto, la comunidad presenta un déficit de 1.892 viviendas, pese al buen comportamiento de Cáceres.

En clave nacional, España vuelve a ampliar la distancia entre las viviendas que produce y los hogares que crea. Según el informe, en 2025 se registró un déficit nacional de 147.094 viviendas, un déficit que supera en un 40% el observado en 2024.