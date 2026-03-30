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Cáceres y Badajoz se sitúan entre las 12 capitales de provincia con los alquileres más baratos

Ambas con precios por debajo de 9 euros el metro cuadrado.

Redacción

Extremadura |

Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler
Imagen de archivo del escaparate de una inmobiliaria en Madrid, con anuncios de pisos en alquiler | Agencia EFE

Las ciudades de Cáceres y Badajoz se encuentran entre las 12 capitales de provincia con los alquileres más baratos del país, por debajo de 9 euros el metro cuadrado, en concreto 8,2 euros en ambos casos.

En el conjunto del país, el precio medio del alquiler en España se situó en 15 euros por metro cuadrado (m2) al mes en febrero, tras subir un 7,8 por ciento interanual, y continúa en máximos históricos, aunque hasta 12 capitales de provincia presentan rentas por debajo de los 9 euros el m2, según un estudio publicado por idealista.

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