Cáceres y Badajoz se sitúan entre las 12 capitales de provincia con los alquileres más baratos

Las ciudades de Cáceres y Badajoz se encuentran entre las 12 capitales de provincia con los alquileres más baratos del país, por debajo de 9 euros el metro cuadrado, en concreto 8,2 euros en ambos casos.

En el conjunto del país, el precio medio del alquiler en España se situó en 15 euros por metro cuadrado (m2) al mes en febrero, tras subir un 7,8 por ciento interanual, y continúa en máximos históricos, aunque hasta 12 capitales de provincia presentan rentas por debajo de los 9 euros el m2, según un estudio publicado por idealista.