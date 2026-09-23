Cáceres acoge las II Jornadas Formativas sobre Igualdad y Violencia de Género impulsadas por el TSJEx

Casi un centenar de jueces y magistrados de todo el territorio nacional y trabajadores en igualdad participan en las II Jornadas sobre Igualdad y Violencia de Género que han sido inauguradas este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura fruto del convenio entre el Observatorio contra la violencia doméstica y violencia de género del Consejo General del Poder Judicial y la Secretaría de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura.

En el acto de inauguración ha intervenido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, quien ha incidido en trabajar de manera conjunta para acabar con esta lacra social entendiendo que “no habrá igualdad mientras siga existiendo la violencia de género”.

Tena Aragón ha destacado que Extremadura es pionera con la puesta en marcha de los Juzgados Comarcalizados de Violencia sobre la Mujer, siendo, ha dicho, la única Comunidad Autónomas que tiene la especialización judicial en violencia de género y que permite atender de igual forma a cualquier víctima del territorio.

A lo largo de los tres días que dura el curso se van a tratar tratado temas como los delitos sexuales y las redes sociales, el edadismo y violencia de género, los recursos para las víctimas en mundo rural o la prueba preconstituida en delitos de violencia sexual entre otros.

En la inauguración también han participado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín y la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Rojo Beltrán