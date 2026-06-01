Cáceres acoge el 19 de junio el encuentro 'Extremadura LIDERa Ciencia e Investigación'

La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, a través de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, en colaboración con FUNDECYT-PCTEX, organiza el próximo 19 de junio en Cáceres el encuentro 'Extremadura LIDERa Ciencia e Investigación'.

Una jornada de puertas abiertas a la participación representativa de los grupos de investigación inscritos en el Catálogo de la Junta de Extremadura y dirigida a mostrar cómo la financiación de los fondos europeos FEDER del Programa Extremadura 2021-2027 les ha permitido desarrollar sus capacidades científicas y tecnológicas, promoviendo nuevas oportunidades de innovación y desarrollo para el sector empresarial y la sociedad extremeña.

El evento se celebrará a partir de las 10:00 horas en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' de Cáceres y reunirá a personal investigador, responsables institucionales, centros de conocimiento, empresas y agentes del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

La inscripción, abierta y gratuita, ya se puede formalizar en la página web de FUNDECYT-PCTEX, espacio en el que también se puede consultar toda la información relativa al encuentro.

Actualmente, Extremadura cuenta con más de 200 grupos de investigación catalogados, que trabajan en ámbitos estratégicos como la energía, la agroalimentación, las tecnologías de la información, el patrimonio o la biomedicina. Su actividad contribuye al avance del conocimiento y a la transferencia de soluciones innovadoras orientadas a responder a retos sociales, económicos y empresariales de la región.

Durante la jornada participará personal de los grupos de investigación catalogados en diversas áreas estratégicas regionales, como lo son David Parra, Dolores Osuna, Antonio Plaza, Sebastián Celestino, Esther Rodríguez y Francisco M. Sánchez Margallo, quienes compartirán experiencias, proyectos y resultados vinculados al impacto de la investigación extremeña.

El encuentro permitirá además visibilizar el papel de los grupos de investigación como actuación reconocida como Operación de Importancia Estratégica (OIE) dentro del Programa FEDER Extremadura 2021-2027, destacando la relevancia de la inversión europea en I+D+i para fortalecer la capacidad científica regional, atraer talento y consolidar una ciencia conectada con las necesidades del territorio.

La jornada concluirá con la presentación de un vídeo promocional con la participación de los grupos de investigación de Extremadura y una visita a las instalaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón'.

'Extremadura LIDERa Ciencia e Investigación' está abierto a todas las personas interesadas en conocer de cerca el trabajo científico e investigador que se desarrolla en la comunidad autónoma y el impacto que la financiación europea tiene en el avance de la innovación y el conocimiento en la región. La actividad está cofinanciada por la Unión Europea a través de los Fondos del Programa FEDER Extremadura 2021-2027.