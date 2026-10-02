Cáceres 2031 reúne este fin de semana a juventud y colectivos para crear cultura desde la participación

Cáceres acoge este fin de semana, de jueves a domingo, una nueva edición de Armando Juntas el Territorio, un encuentro cultural y comunitario impulsado por la asociación Psimiente que reunirá a jóvenes, colectivos, artistas y ciudadanía en torno a la creación, el diálogo y la reflexión sobre el territorio.

La iniciativa forma parte de Generación 31, el programa con el que la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 busca incorporar a la juventud a la construcción cultural de la ciudad desde el presente. En este caso, son los propios jóvenes quienes convocan, organizan actividades y generan conexiones entre asociaciones, espacios, barrios y diferentes generaciones.

Durante cuatro días, Armando Juntas el Territorio propondrá actividades de fotografía, música, cine, 'performance', poesía, cartografía colectiva, talleres y conversaciones.

La programación comienza este jueves y el viernes en el Ateneo de Cáceres y durante el fin de semana se desplazará hacia AldeaLab y Aldea Moret, llevando el encuentro desde el centro de la ciudad hacia otros espacios y barrios.

PERFORMANCE, MÚSICA, CINE...

El jueves abrirá la programación una exposición fotográfica de Marina Galán, a la que seguirán propuestas de 'performance' y música. El viernes estará especialmente dedicado a pensar el territorio a través del cine, la participación ciudadana, la cartografía colectiva y la poesía.

El sábado, la programación saldrá del Ateneo con un pasacalles y continuará camino de AldeaLab, donde se celebrarán una comida comunitaria y un conversatorio con colectivos sociales y culturales de Cáceres, además de diferentes propuestas artísticas. El domingo, AldeaLab será el punto de encuentro para talleres de 'fanzine' e identidad, un paseo por Aldea Moret, una nueva comida comunitaria y una actividad de baile vinculada al folklore.

Con su incorporación a Generación 31, Armando Juntas el Territorio amplía los espacios de participación juvenil más allá de las aulas. La propuesta conecta así con uno de los objetivos de este programa de Cáceres 2031, destinado a que quienes hoy son jóvenes puedan intervenir directamente en la cultura que quieren para su ciudad y su territorio, pasando de ser público a impulsar sus propios proyectos y espacios de encuentro.

La iniciativa parte además de preguntas vinculadas a la realidad extremeña, como las oportunidades para quienes comienzan a crear, la continuidad de las redes culturales o la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan a los lugares que habita. Su vocación es intergeneracional y abre sus actividades a colectivos sociales, artistas, vecindario, infancia y personas de distintas disciplinas.

Con Generación 31, Cáceres 2031 quiere que los jóvenes tengan voz y espacio para poner en marcha sus propias ideas y proyectos culturales. Iniciativas como Armando Juntas el Territorio muestran que esa participación ya está ocurriendo y que la juventud tiene mucho que aportar al camino hacia 2031.