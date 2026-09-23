Cáceres 2031 recibe 141 proyectos de 41 países en su última convocatoria para enriquecer la candidatura

El Consorcio Cáceres 2031, que gestiona la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, ha recibido un total de 141 proyectos artísticos y culturales procedentes de 41 países, interesados en participar en el diseño del proyecto, con lo que se trata de una respuesta que amplía las conexiones de la candidatura con creadores, profesionales, colectivos y organizaciones de dentro y fuera de Europa.

La 'Open call', abierta hasta el pasado 1 de septiembre, generó 274 registros de personas y entidades interesadas en conocer las diferentes líneas de participación. Finalmente, se recibieron en tiempo y forma 141 proyectos correspondientes a siete ámbitos temáticos y planteados desde disciplinas muy diversas.

Uno de los aspectos más destacados ha sido su alcance internacional. Las propuestas recibidas representan a 27 países europeos y 14 de fuera de Europa. Junto a España, hay proyectos procedentes de países como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, Malta, Rumanía o Turquía, pero también de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, India, Japón, Mozambique, Senegal y Sudáfrica.

Esta llamada nació con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración durante el proceso de construcción del programa cultural y artístico de Cáceres 2031. Estaba dirigida a artistas, profesionales independientes, colectivos, organizaciones e instituciones culturales, tanto de Extremadura como de otros territorios españoles, europeos e internacionales.

La convocatoria planteaba diferentes ámbitos en los que Cáceres 2031 había identificado oportunidades para incorporar nuevas propuestas, sin establecer disciplinas artísticas cerradas y favoreciendo así la diversidad de enfoques y formatos.

Una vez cerrada la recepción, el equipo de Cáceres 2031 trabaja ahora en el análisis de los proyectos y en su posible conexión con el conjunto del programa de la candidatura, atendiendo a su coherencia con el proyecto cultural y con la dimensión europea de Cáceres 2031.

La respuesta obtenida refuerza además la vocación internacional de la candidatura y su voluntad de conectar Cáceres y Extremadura con creadores y agentes culturales de diferentes territorios, generando nuevas relaciones que dejen un legado y que puedan trascender el propio proceso hacia la Capital Europea de la Cultura en 2031, informa la organización en nota de prensa.