El municipio de Burguillos del Cerro se incorporará en 2027 a la red de Pueblos Mágicos de España, una iniciativa que reconoce localidades por su patrimonio histórico, cultural y natural.

La localidad pacense forma parte de las 14 nuevas incorporaciones anunciadas por Pueblos Mágicos de España para el próximo año, distribuidas en doce provincias y nueve comunidades autónomas, según ha informado la organización en un comunicado.

Con la incorporación de Burguillos del Cerro, la comunidad autónoma de Extremadura pasa a contar con once representantes en esta red, junto con Alcántara, Fuentes de León, Cabeza la Vaca, Garrovillas de Alconétar, Cabezuela del Valle, Medellín, Calera de León, Segura de León, Fregenal de la Sierra y Zalamea de la Serena.

En el caso de Burguillos del Cerro, la organización ha destacado su castillo y el conjunto urbano, declarado Conjunto Histórico, que permiten seguir distintas etapas de la historia de la villa. La huella templaria y las transformaciones de la fortaleza aportan contenidos para interpretar el patrimonio más allá de un edificio aislado.

Además de la localidad extremeña, la red incorporará en 2027 otras trece localidades: Artajona (Navarra), Morata de Tajuña y Villaviciosa de Odón, Candeleda (Ávila), Casares (Málaga), Guardamar del Segura (Alicante), Jódar y Sabiote (Jaén), Medina de Pomar (Burgos), Rianxo (A Coruña), Riba-roja d'Ebre (Tarragona), Trillo (Guadalajara) y Unha (Lleida).

La iniciativa, impulsada desde 2016 por una asociación sin ánimo de lucro, integra una red nacional de más de 169 localidades y promueve un modelo de desarrollo territorial basado en el turismo sostenible, la conservación del patrimonio y la generación de oportunidades económicas en los municipios.