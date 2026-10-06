El BOE publica el Real Decreto de disolución de las Cortes para las elecciones del 29N en donde se elegirán 9 diputados en Extremadura

El Boletín Oficial del Estado, publica en su edición de hoy martes, el Real Decreto de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones para el domingo 29 de noviembre.

Así mismo la campaña electoral, durará 15 días comenzando a las cero horas del viernes 13 de noviembre. Además, el Real Decreto publica el número de Diputados correspondiente a cada circunscripción. En concreto serán los mismos que en las elecciones que en 2023 para Extremadura. Se elegirán 5 diputados por la provincia de Badajoz y 4 por la de Cáceres. En los comicios del 23, 4 escaños fueron para el PSOE, otros tantos para el PP y un diputado correspondió a Vox.