Blanca Martín se despide como presidenta de la Asamblea y anima a afrontar retos con valentía

La hasta hoy presidenta de la Asamblea de Extremadura, la socialista Blanca Martín, ha trasladado su confianza en la capacidad de Extremadura y de su ciudadanía de "afrontar los desafíos del mañana con ilusión, valentía y unidad".

"El futuro de Extremadura está lleno de oportunidades y, con el esfuerzo de todos, seguiremos construyendo una sociedad más próspera, inclusiva y solidaria", ha escrito Martín en una carta de despedida.

Tras diez años y siete mes al frente de la cámara legislativa, cuya labor siempre ha estado guiada por los principios de "honestidad, entrega y respeto" a la institución, Martín se despide con la certeza de que la Asamblea de Extremadura "continuará siendo faro de democracia y esperanza para las generaciones venideras".

Asimismo, agradece la dedicación y compromiso de todos los diputados y diputadas de las casi tres legislaturas presididas por ella, pues su labor ha sido fundamental para "afrontar los retos históricos que hemos compartido y para avanzar hacia una Extremadura más justa, solidaria y moderna".

Martín ha puesto en valor la transparencia, participación y acercamiento de esta institución a la ciudadanía, todo ello en un esfuerzo colectivo que ha permitido que la voz de los extremeños y extremeñas haya estado presente en cada decisión.

También ha agradecido el trabajo desempeñado por las personas que la han acompañado en la Mesa de la Asamblea, a su equipo y al conjunto de trabajadores de la cámara legislativa, y ha tenido palabras de especial recuerdo al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, "compañero y hermano, cuya entrega y humanidad han dejado una huella imborrable".