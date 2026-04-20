Las ayudas al alquiler del programa 'Más Vivienda' de Diputación de Cáceres reciben más de 100 solicitudes

Las ayudas al alquiler incluidas en el programa 'Más Vivienda' que la Diputación de Cáceres puso en marcha en febrero de este año para localidades de la provincia menores de 10.000 habitantes, han recibido más de cien solicitudes en sus dos primeros meses.

En el marco de estas ayudas, los beneficiarios podrán recibir el 80 por ciento de la renta mensual del alquiler, hasta un máximo de 6.000 euros en total durante la vigencia del contrato de arrendamiento, con un máximo subvencionable de hasta 24 meses.

Además de las ayudas al alquiler, el programa 'Más Vivienda' también incluye ayudas para la rehabilitación y reforma de vivienda, y ayudas a la mejora de la accesibilidad, siempre en pueblos de la provincia de Cáceres menores de 10.000 habitantes, dos líneas de ayudas que desde su puesta en marcha han recibido una quincena de solicitudes.

Así lo ha explicado la vicepresidenta segunda de Hacienda y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruíz Correyero, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que las tres líneas de ayuda del programa 'Más vivienda' surge al comprobar que en las visitas que realizan, se ha visto que "hay una demanda y una necesidad de vivienda muy importante en ciertas comarcas y ciertos municipios", en las que "muchas veces con la que hace la Junta de Extremadura no llega".

Por este motivo, la Diputación de Cáceres decidió "complementar" esas ayudas de la Junta de Extremadura a través de la vía de ayudas contra el despoblamiento, y que ofrecen "novedades muy importantes" como que no existe límite de edad para solicitarlas.