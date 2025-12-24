Autorizado el contrato de servicios técnicos para el funcionamiento de los escenarios móviles de Extremadura

ESCENARIOS MÓVILES

Estos escenarios están destinados a ofrecer una programación cultural (musical y teatral) en entidades con menos de 2.000 habitantes y que carecen de las infraestructuras necesarias para ofrecerla.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de los servicios técnicos necesarios para el funcionamiento de los escenarios móviles, por importe de 398.331 euros, con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma.

Para poder realizar dichas actividades hay que dotar a los escenarios móviles de equipos de sonido, iluminación, montaje audiovisual y personal técnico imprescindible para su desarrollo, ha informado la Junta de Extremadura tras la celebración del Consejo de Gobierno.

