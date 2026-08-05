Aulaga Folk recibe el Premio Talento Latino 2026 al Mejor Álbum Folk por 'A Primera Vista'

La formación cacereña Aulaga Folk ha sido distinguida con el Premio Talento Latino 2026 al Mejor Álbum Folk por su último trabajo discográfico -'A Primera Vista'- un reconocimiento que recogerá el próximo 5 de octubre en la gala que se celebrará en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Según ha informado el grupo en una nota, el galardón forma parte de la duodécima edición de los Premios Talento Latino, dedicados a reconocer la excelencia de la música en español.

Aulaga Folk, fundado en 1999 en la localidad cacereña de Casas del Monte, cumple este año 27 años de trayectoria dedicados a la investigación, recuperación y difusión de la música tradicional extremeña, una labor que combina el respeto por el patrimonio musical con una visión contemporánea.

El grupo ha señalado que 'A Primera Vista' reúne composiciones inspiradas en la "riqueza cultural" de Extremadura y de la Península Ibérica, con una propuesta que fusiona tradición y nuevos lenguajes sonoros.

"Recibir este premio supone una enorme satisfacción y un reconocimiento a casi tres décadas de trabajo en favor de la música tradicional. Es también un homenaje a todas las personas que han mantenido vivo nuestro patrimonio cultural y una motivación para seguir acercando el folclore a las nuevas generaciones", ha destacado la formación.

Tras este reconocimiento, Aulaga Folk continuará presentando A Primera Vista dentro de la gira 'A Primera Vista Tour 2026-2027', que recorrerá distintos escenarios durante los próximos meses.