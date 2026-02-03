Asociación Oncológica Extremeña reivindica la detección precoz y el acompañamiento integral en el Día contra el Cáncer

La Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) reivindica la detección precoz y el acompañamiento integral en el Día Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero.

El colectivo alza, así, la voz para recordar que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia que "merece ser escuchada, acompañada y cuidada".

Cada año, cerca de 300.000 personas reciben un diagnóstico de cáncer en España, siendo los tumores más frecuentes el cáncer de colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga.

Ante esta realidad, en nota de prensa, AOEx subraya la importancia de la prevención y la detección precoz, ya que "detectar la enfermedad a tiempo puede suponer tratamientos menos agresivos, mayores tasas de supervivencia y más esperanza de futuro".

Además, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la asociación ha organizado una serie de actividades de sensibilización y concienciación en distintos puntos de la región, con el objetivo de acercar la información, visibilizar la realidad del cáncer y estar cerca de la ciudadanía.

Durante estos días se instalarán mesas informativas en las localidades de Badajoz, Guareña, Mérida, Monesterio, Plasencia y Coria, donde profesionales y voluntarios de AOEx ofrecerán información sobre prevención, detección precoz y los recursos que la entidad pone a disposición de las personas con cáncer y sus familias.

Asimismo, en Guareña, el viernes 6, se celebrará una Marcha Solidaria por las calles de la localidad. Al finalizar la marcha tendrá lugar una charla informativa titulada 'La importancia del duelo', impartida por la psicooncóloga de AOEx Carmen Trejo Martín, en la que se abordará el proceso de duelo y la necesidad de acompañamiento emocional tanto para las personas con cáncer como para sus familias.