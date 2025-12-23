La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura lanza una serie de videopodcast para visibilizar el talento femenino

La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura (Agcex) ha presentado 'Voces que transforman', una serie de videopodcast enmarcada en el proyecto Cultura en Femenino, con el objetivo de visibilizar el trabajo, la trayectoria y las reflexiones de mujeres extremeñas referentes del ámbito cultural.

Cultura en Femenino está financiado por la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

La serie está compuesta por cinco entrevistas en profundidad a mujeres profesionales de la cultura, que comparten su experiencia vital y profesional y abordan no solo sus logros y procesos creativos, sino también las dificultades y desigualdades a las que se han enfrentado por el hecho de ser mujeres en un sector que todavía presenta "importantes retos" en materia de igualdad, ha informado Agcex en nota de prensa.

A lo largo de cada episodio, 'Voces que transforman' propone un espacio de conversación "cercana y reflexiva" en el que se habla de trayectorias profesionales, brechas de género, acceso a oportunidades, así como de los desafíos y oportunidades que se abren para avanzar hacia una cultura "más justa e igualitaria".

Esta iniciativa busca no solo dar voz a mujeres que ya están transformando el sector cultural desde distintos ámbitos, sino también "generar referentes, fomentar la sensibilización en igualdad y abrir un diálogo necesario sobre el papel de las mujeres en la cultura y en los procesos de toma de decisiones".

'Voces que transforman' se suma así a las acciones del proyecto Cultura en Femenino, una línea de trabajo impulsada por Agcex, gracias al apoyo y financiación de la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, que promueve la igualdad de género en el ámbito cultural, la visibilización del talento femenino y la creación de espacios de reflexión colectiva que contribuyan a un "cambio real y sostenible".

Los videopodcast estarán disponibles de forma gratuita a través de los canales digitales de Agcex, con el objetivo de llegar tanto a profesionales del sector como al público general interesado en la cultura, la igualdad y la transformación social.