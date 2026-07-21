La Asociación Española Contra el Cáncer abre una nueva delegación en Almendralejo

La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este lunes su nueva delegación en la localidad pacense de Almendralejo, que permitirá "reforzar la atención a pacientes con cáncer y sus familias" en la comarca de Tierra de Barros.

La apertura de esta sede se enmarca en el proceso de integración de la Asociación Oncológica Tierra de Barros en la Asociación Española Contra el Cáncer, y la presentación ha contado con la participación del presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz, Miguel Ángel Mendiano; el gerente del Área de Salud de Mérida, Jesús Gallo; el nuevo delegado local de la Asociación, Manuel Esperilla, y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Almendralejo, Josefina Barragán.

Durante su intervención, el presidente provincial de la AECC ha destacado que la nueva delegación supone "una puerta abierta a la escucha, al acompañamiento y a una atención profesional cercana" para las personas con cáncer y sus familias, y ha subrayado que la integración permitirá que los pacientes de Almendralejo y de toda Tierra de Barros accedan a la cartera completa de servicios de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Entre ellos se encuentran la atención psicológica, el trabajo social, la fisioterapia oncológica, el ejercicio físico adaptado, la orientación sociosanitaria, la nutrición, la asesoría jurídica, el acompañamiento, los recursos de alojamiento para evitar desplazamientos y los programas de promoción de la salud, todos ellos de carácter gratuito.

Además, Mendiano ha señalado además que esta incorporación "fortalece la red asistencial" de la entidad en la provincia, que cuenta ya con diez sedes y presencia en más de medio centenar de delegaciones y juntas locales, y ha recordado que durante 2025 la Asociación atendió a cerca de 2.500 personas en la provincia de Badajoz.

Asimismo, ha puesto en valor la apuesta de la entidad por la investigación oncológica y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para sumarse al voluntariado y contribuir a ampliar el apoyo a pacientes y familiares.

Por su parte, el nuevo delegado local, Manuel Esperilla, ha destacado que esta nueva etapa se construye sobre el trabajo desarrollado durante años por la Asociación Oncológica Tierra de Barros y que la integración "no supone perder lo que ya teníamos", sino reforzar y ampliar los recursos disponibles para la población.

También ha animado a pacientes y familiares a utilizar los servicios de la Asociación y ha apelado a la implicación de la ciudadanía para incrementar el voluntariado en la comarca, señala la AECC en nota de prensa.

La sede mantendrá la atención presencial en horario de invierno de lunes a miércoles, de 8,00 a 15,00 y de 16,00 a 19,00 horas, y los jueves y viernes de 8,00 a 15,00 horas, mientras que durante el horario de verano abrirá de lunes a viernes, de 8,00 a 15,00 horas.