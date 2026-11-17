Artistas de la región ligados al mundo del baile y el cante, además de aficionados y amantes del género artístico han celebrado este lunes, 16 de noviembre, en la Asamblea de Extremadura, el Día Internacional del Flamenco.

El presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha dado la bienvenida a los presentes y ha repasado la realidad que vive el flamenco en la región.

"Hay que remar. Juntos. Porque esto no se mantiene sólo, hay que promover el mantenimiento y la conservación de nuestra cultura y nuestro arte", ha afirmado.

Por otro lado, Naharro ha dejado las puertas abiertas de la institución para escuchar las necesidades del género artístico. "Sois los mejores embajadores que tenemos y esta institución está abierta para vosotros. Para exponer vuestro talento, para celebrar días como este y para escucharos. Somos vuestro altavoz", ha destacado.

El evento, posteriormente, se ha estructurado en base a una mesa redonda, donde se han debatido y expuesto opiniones relacionadas con las carencias y virtudes del flamenco extremeño, así como del camino que queda por recorrer para aumentar su prestigio a nivel nacional.

El acto ha terminado con una actuación protagonizada por 'Proyecto La Cantera', que ha levantado los aplausos del público y ha dado clausura al evento conmemorativo, ha informado el parlamento regional en nota de prensa.