Arroyo de la Luz y Azuaga se sitúan entre las 25 localidades del país con la vivienda más barata

Dos localidades extremeñas se han situado entre los 25 municipios del país con la vivienda más barata, según el ranking elaborado por el portal idealista.

Se trata de la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, que se sitúa como la octava más barata del país, al registrar un precio medio de 471 euros por metro cuadrado, que supone un 56,5 por ciento por debajo de la media de la comunidad, que está en 1.082 euros en metro cuadrado.

Como el undécimo municipio más barato del país para comprar una vivienda está el pacense de Azuaga, con 483 euros por metro cuadrado de media, el 55,4 por debajo de la media de la región, de 1.082 euros.

Cabe destacar que esta ranking lo encabeza el municipio cordobés de Fuente Obejuna, que se ha situado como la localidad más barata de España para comprar una vivienda durante el segundo trimestre de 2026, con un precio medio de 369 euros por metro cuadrado, en un mercado nacional donde solo dos municipios bajan de la barrera de los 400 euros el metro cuadrado, según un estudio de idealista, basado en su informe de precios del segundo trimestre de 2026.