Arranca la XV edición del programa de aceleración de startups Extremadura Open Future

La Junta de Extremadura, en colaboración con Telefónica, ha puesto en marcha la XV convocatoria del programa Extremadura Open Future, una iniciativa destinada a apoyar el emprendimiento tecnológico y acelerar el crecimiento de startups innovadoras en la región. El objetivo de esta nueva edición es seleccionar hasta cinco proyectos empresariales que deseen consolidar sus modelos de negocio en un entorno colaborativo de alta especialización.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto del 16 de febrero al 25 de marzo, periodo en el que las personas emprendedoras podrán inscribirse a través de la web oficial del programa: https://extremadura.openfuture.org/convocatoria

En este mismo espacio se encuentran disponibles las bases y condiciones completas de participación.

UN ENTORNO PARA ACELERAR IDEAS CON IMPACTO

Las startups seleccionadas accederán a un programa de aceleración que incluye: Mentorización personalizada a cargo de profesionales expertos; acceso al hub de innovación La Atalaya, un espacio de trabajo colaborativo de referencia en Extremadura; conexión con la red global Open Future, que facilita relaciones con otros hubs, empresas y actores del ecosistema innovador a nivel nacional e internacional, y asesoramiento para el acceso a instrumentos de financiación pública y privada.

Tras siete años de actividad y más de 60 startups acompañadas, Extremadura Open Future continúa posicionándose como un motor del emprendimiento tecnológico, la innovación y el desarrollo económico y social de la región.

El proceso de selección se desarrollará entre los meses de febrero y abril. Tras la fase de preselección, los proyectos finalistas presentarán su 'pitch' ante el Comité de Selección a principios de abril. La resolución final se comunicará el 10 de abril, y el programa de aceleración comenzará el 13 de abril.

OPEN DAY: UNA OPORTUNIDAD PARA CONOCER EL PROGRAMA DESDE DENTRO

Como novedad, esta XV edición incluye una jornada Open Day, que tendrá lugar el 18 de marzo en el hub La Atalaya. Su objetivo es acercar el programa a personas emprendedoras y startups interesadas en conocer su metodología de trabajo y las oportunidades que ofrece.

Durante el Open Day, los asistentes podrán recibir mentorización personalizada y gratuita en áreas claves para el crecimiento de sus proyectos, como: Estrategia y modelo de negocio; marketing y comunicación; finanzas; desarrollo tecnológico; validación de producto; aspectos legales, y crecimiento empresarial.

Será una jornada práctica diseñada para ofrecer feedback directo y asesoramiento experto, elementos fundamentales en las primeras fases de desarrollo de cualquier iniciativa emprendedora.