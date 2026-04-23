Arranca en Badajoz una nueva edición de Expoenergea como punto de encuentro del sector energético del suroeste ibérico

La sexta edición de Expoenerga ha arrancado en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) como principal punto de encuentro profesional del sector energético del suroeste ibérico.

La feria se celebra hasta el próximo viernes, día 24, con una ocupación de más de 3.000 metros cuadrados y la participación de 60 expositores.

En la inauguración, la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta en funciones, Raquel Pastor, ha destacado que "Extremadura avanza en descarbonización gracias a su puntera posición en electrificación renovable", y ha señalado que la administración Extremeña sigue trabajando en esta dirección con el impulso al almacenamiento, y del que ya hay en tramitación 1.800 MGV.

Con ello, sostiene, se busca crecer en industrialización y contar con más tejido productivo en la región.

En un acto de apertura, al que han asistido más de 150 personas en el área de inauguración, el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, ha remarcado que esta edición de la feria supone todo un "hito" por varias razones.

"Porque ha sido designada como Feria Comercial Oficial de Extremadura por la propia Junta. Porque supone la firme constatación de su visión transfronteriza de la cadena de valor del sector entre España y Portugal. Y porque el recorrido de Expoenergea viene a refrendar y cristalizar la propia trayectoria del Clúster de la Energía", ha dicho.

A este respecto, ha indicado que a lo largo de las últimas dos décadas, su asociación empresarial a contribuido de manera "decisiva" al impulso del sector energético de la región, y ha sido "pionera" en la proyección de iniciativas de energías limpias y renovables, que han situado a Extremadura en posiciones de "liderazgo" en estas fuentes de energía. "Incluso, y es justo decirlo y recordarlo, en momentos y escenarios que no fueron nada fáciles, sino todo lo contrario", remarca.

Expoenergea 2026 constata en esta edición su gran posicionamiento con la ocupación al 100% de más de 3.000 metros cuadrados de la Institución Ferial de Badajoz. Están presentes 60 expositores que representan a toda la cadena de valor del sector energético, con una participación muy destacada de las energías renovables.

Además, se van a celebrar alrededor de medio centenar de actividades y jornadas, y se prevé una asistencia que ronde los 2.000 visitantes.

De igual modo, Expoenergea va a ser el marco de la presentación del Plan de Movilidad Sostenible de la Dirección General de Movilidad y Transportes del gobierno extremeño, señala en nota de prensa la organización.

Asimismo, se celebra en paralelo la primera edición del Foro Ibérico de la Energía Descarbonext, y se van a desarrollar actividades de gran interés como las jornadas sobre los CAE's y las Ferias del Empleo de la Cámara de Comercio de Badajoz y FP Pymes, entre otras. También cuenta con la presencia en la feria de otro de los grandes proyectos del Clñuster: el Plan Anual de Formación del Clúster de la Energía de Extremadura (PAF26).

Por su parte, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Rubén Galea, ha asegurado que Expoenergea es "punta de lanza" para todo el sector, y ha agradecido que vuelva a celebrarse en Badajoz, confirmando así su consolidación edición tras edición.