APYME distingue a las cuatro primeras nuevas empresas de Vegas Altas y La Serena en 2026

La asociación APYME Vegas Altas-La Serena y Caja Rural de Extremadura han reconocido este martes en Don Benito a cuatro nuevas iniciativas empresariales creadas en 2026 en la zona dentro del programa ‘Impulsa tu iniciativa empresarial’, en un acto en el que se ha puesto de relieve el papel del emprendimiento como motor económico y generador de empleo en el territorio.

Los galardones han recaído en Miguel García Martínez, en Don Benito; Servicios Administrativos Delgado, promovida por Lina Yanira Delgado, en Villanueva de la Serena; CentroGlas Extremadura, en la comarca de La Serena; y Aluser Soluciones Metálicas, en la comarca de Vegas Altas.

El presidente de APYME Vegas Altas-La Serena, Javier Dorado, ha destacado que esta sexta edición amplía el número de reconocimientos de tres a cuatro, al incorporar también premios a las primeras empresas creadas en las comarcas de Vegas Altas y La Serena.

Según ha señalado, cada nueva empresa que inicia su actividad supone “una señal de confianza en la economía y en el potencial de la región”, además de contribuir a dinamizar el tejido productivo y generar oportunidades en los municipios.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha defendido la importancia de apoyar a las empresas en sus primeros pasos, al considerar que el inicio de cualquier proyecto empresarial es una etapa decisiva para su consolidación.

Caballo ha recordado además el crecimiento de la inversión de la entidad financiera en los últimos años, que ha pasado de unos 700 millones de euros a superar los 2.200 millones.

La directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez, ha afirmado que cada nuevo negocio representa “un halo de esperanza y de futuro” para la comunidad autónoma y ha incidido en que el desarrollo empresarial resulta clave para mantener el empleo y la actividad económica en el territorio.

En este sentido, ha destacado el dinamismo empresarial de las comarcas de Vegas Altas y La Serena, que cuentan con cerca de 6.500 autónomos y unas 5.000 empresas, y donde en el último año se han creado cerca de 700 nuevos trabajadores por cuenta propia, de los cuales ocho de cada diez han sido mujeres.

Durante el acto, los emprendedores premiados han agradecido el reconocimiento y han coincidido en señalar la importancia del respaldo institucional y empresarial en los primeros pasos de cualquier iniciativa.