Aprobados los periodos hábiles de caza para la temporada 2026/27, que arranca 1 de abril

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha presidido este miércoles el Consejo Regional de Caza, que, entre otros asuntos, ha aprobado los periodos hábiles de caza para la temporada 2026/27, que comenzará el próximo 1 de abril.

El documento concreta en qué fechas se permitirá abatir piezas de cada una de las especies de caza menor y mayor y, en esencia, mantiene las fechas habituales para la mayoría de las especies, adaptándolas al calendario de este año.

Las monterías y ganchos de ciervo, gamo, jabalí, muflón y arruí podrán celebrarse del 10 de octubre al 21 de febrero, igual que las batidas de jabalí y la caza de jabalí al salto en el área cinegética VC3. Las modalidades de caza menor al salto o en mano y gancho podrán celebrarse la mayoría de ellas a partir del 12 de octubre.

El Consejo de Caza es el órgano de representación del sector cinegético regional e integra a sus principales agentes, entre ellos la Federación, las sociedades locales de cazadores, los cotos, propietarios de terrenos, asociaciones de cazadores, organizaciones agrarias o ecologistas, entre otros colectivos.

El celebrado este miércoles ha abordado también la posición de Extremadura ante la posibilidad planteada por la Comisión Europea de restringir la caza de la codorniz común (coturnix coturnix).

En este sentido, el Gobierno extremeño recuerda que nueve comunidades autónomas (Extremadura como impulsora de la iniciativa, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia) enviaron la semana pasada una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para solicitarle que reconsidere su posición favorable a aplicar las restricciones que plantea la UE.