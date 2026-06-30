Aprobada la creación de la Academia Deportiva UEx

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), reunido en sesión ordinaria de manera telemática este lunes, día 29, va a proponer al Consejo Social la creación de una entidad de actividad físico-deportiva llamada Academia Deportiva UEx (ADUEx).

La entidad tiene como objetivo la promoción, organización, desarrollo y participación en actividades físicas y deportivas vinculadas a la Universidad de Extremadura, fomentando la práctica deportiva, la formación integral, la actividad física saludable, la tecnificación deportiva, el deporte universitario, la representación institucional en competiciones deportivas y la colaboración con entidades públicas y privadas relacionadas con el deporte.

La Academia Deportiva UEx practicará ajedrez y distintas modalidades deportivas y sus especialidades (atletismo, bádminton, bailes deportivos, baloncesto, balonmano, boxeo, ciclismo, deportes autóctonos, deportes para personas con discapacidad, karate, etc.), afiliándose en cada caso a la federación deportiva extremeña correspondiente para poder participar en actividades y competiciones de carácter oficial.

Como órganos de gobierno y representación, ADUEx contará con una Presidencia, Asamblea General y Secretaría General, informa en nota de prensa la Universidad de Extremadura.

El Consejo de Gobierno también va a proponer al Consejo Social la participación de la UEx como entidad asociada a la Conferencia Universitaria Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la UEx ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura para el año 2026. En total, la oferta incluye 110 plazas de personal de nuevo ingreso y 32 plazas de promoción interna (catedráticos de universidad).