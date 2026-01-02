Apamex y Cocemfe Badajoz impulsan más de 440 inserciones laborales en 2025

Las asociaciones Apamex y Cocemfe Badajoz han impulsado 442 inserciones laborales este año gracias a las distintas iniciativas realizadas en un ejercicio en el que han asesorado a 114 centros especiales de empleo en materia de legislación y normativas, convocatorias, líneas de ayudas y adaptaciones de puestos de trabajo, entre otras acciones.

Entre las iniciativas, el programa 'Incorpora' con Fundación Obra Social La Caixa ha logrado un total de 72 inserciones laborales en el ámbito rural, y el 'Punto de Autoempleo Incorpora Extremadura' ha alcanzado 81 inserciones a través de la creación de empresas, la mayoría a través de microcréditos, según ha informado este miércoles ambas entidades en una nota.

Las acciones de sensibilización y concienciación ciudadana han llegado por su parte a 3.304 personas, entre ellos estudiantes, mientras que la actividad cultural 'Acceso Abierto' ha englobado 641 participantes, por ejemplo en 15 eventos lúdico-culturales.

El Departamento Extremeño para Promover y Fomentar la Adaptación de Puestos de Trabajo de Personas con Discapacidad ha elaborado a su vez 68 informes de adaptación de puestos de trabajo vinculados a empresas privadas.

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex) ha llevado a cabo por su parte 424 asesoramientos (373 consultas y 51 estudios e informes, con el ámbito de los ascensores exteriores como uno de los segmentos más destacados), y ha celebrado 16 cursos formativos.

También se ha elaborado y puesto en marcha el 'Mapa de Aseos para Personas con Ostomía en Extremadura', disponible en los portales web de Apamex y Cocemfe.

Esta iniciativa ha posicionado a Extremadura “como un territorio de referencia al crear una red pública de aseos para estos ciudadanos” -unos 1.600 en la comunidad autónoma-, que cuenta ya con 28 puntos en hospitales, centros de salud y de mayores.

Apamex ha colaborado además con la Diputación de Badajoz en su V Plan de Accesibilidad, elaborando los informes de idoneidad de los ayuntamientos solicitantes, con 173 municipios beneficiarios.

Estas acciones provinciales para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad ha incluido la incorporación de mesas de juego y picnic adaptadas, grúas piscina, apoyos isquiáticos, juegos infantiles, equipamientos en baños, pasarelas y otros elementos de accesibilidad en playas de interior, entre otros.