APAG Extremadura Asaja inicia una protesta ante la Presidencia de la Junta para exigir ayudas al cereal de invierno

La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha iniciado este lunes una protesta ante la Presidencia de la Junta en Mérida para exigir ayudas al cereal de invierno.

Las concentraciones se celebrarán hasta el próximo 30 de septiembre de 08,00 a 15,00 horas y de lunes a viernes y con ellas se busca criticar el incumplimiento por parte de la Junta de los compromisos adquiridos con el sector.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha informado de que en cada jornada participarán profesionales de diferentes puntos de la región y entre las principales reivindicaciones se encuentra la puesta en marcha de una ayuda integrada para los cereales de invierno, ya que la misma es "una medida que se viene reclamando para apoyar a un sector que atraviesa una situación especialmente complicada".

A su vez, se exige la aplicación de medidas naturales para el control de plagas y problemas fitosanitarios, entre ellas la autorización real de la quema controlada de rastrojos en fechas idóneas para llevarla a cabo.

Como tercera medida, se pide el apoyo a la producción de cereales de invierno mediante ayudas directas y la habilitación de "una línea de préstamos a un interés del 0 por ciento", reguladas por el Decreto-Ley 3/2023, de 17 de mayo (DOE de 22 de mayo de 2023).

Con todo ello, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri ha solicitado a la Junta "una respuesta lo antes posible" porque así "aguantarían más los cerealistas" y ha indicado que "no es un caso aislado", sino que se viene produciendo desde varias campañas, en las que han tenido problemas con "los precios y una baja de producción".

Metidieri, en declaraciones a los medios, ha explicado que se trata de una ayuda integrada "más que ganada y justificada por la propia labor" que realizan los cultivos herbáceos, al igual que cobran otra serie de producciones como el olivar, y ha añadido que, "aunque llegue tarde la ayuda, que entre cuanto antes".

Además, ha asegurado que "cada día se irán sumando más personas a la protesta" si no se recibe una respuesta por parte de presidenta de la Junta, María Guardiola, dado que sí "si el campo no da un giro de 180 grados, está abocado a la desaparición" ante las condiciones de los precios. Una situación ante la que Metidieri ha señalado que los agricultores "están hartos y así no pueden continuar".

A preguntas de los medios sobre el número de hectáreas de cereales en Extremadura, el presidente de la entidad ha respondido que en el año 1999 se superaban las 300.000, mientras que a día de hoy no se alcanzan las 180.000, concretamente "178.000 según el último dato del ministerio".

Al respecto, ha apuntado que es un dato que, a su juicio, "habla por sí solo de la situación que se tiene, un cultivo deficitario y que se está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria". En esta línea, ha subrayado la necesidad de "poner freno y dar un giro de 180 grados en los cereales, arroz, maíz o uva", debido a los precios que tienen.

Por último, Metidieri ha asegurado que aplicar la Ley de la Cadena Alimentaria como posible salida y lograr su aplicación efectiva "no sirve absolutamente para nada si no se oficializan los costes de producción, que es lo que no quieren hacer".

SITUACIÓN INVIABLE

Al respecto, el agricultor de Casas de Reina Cándido Méndez ha indicado que su superficie cultivada de cereal es de unas 100 hectáreas, pero ha asegurado que el año que viene no sabe si seguirá, porque la situación es "inviable, inaguantable, inasumible, es decir, es lo último de lo último" debido a los costes de producción y a unos precios que se mantienen igual que hace 40 años.

Asimismo, ha reclamado a los políticos que "no manden tantas inspecciones" y que se preocupen por la situación "tan lamentable que se está teniendo", así como por la subida de la luz, el agua o los fertilizantes.

En esta línea, Méndez ha asegurado que los gastos necesarios para sacar adelante una cosecha se han disparado mientras el precio del cereal no ha evolucionado de la misma forma.

"Tenemos el gasóleo, los abonos y los herbicidas por las nubes", ha explicado, por ello ha pedido que se realice "un control de los precios, al ser insoportable que puedan valer tanto los insumos", ya que la ayuda de "limosna" que facilita la PAC "no la quieren".

Así, ha subrayado que "quieren que valga su producción" y ha añadido que lo que se pretende es quitar a los profesionales " del medio porque, si no, no se entiende esto".