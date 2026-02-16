Andrés Madrigal y Francisco Prieto "Zapa" recibirán el Premio Sardinazo por su implicación en el Carnaval de Mérida

Onda Cero Mérida, con la colaboración del ayuntamiento de la localidad, entregará los Premios Sardinazo del Carnaval Romano 2026 a Andrés Madrigal y Francisco Prieto Bruñuelas "Zapa", en reconocimiento a su destacada trayectoria y a su aportación fundamental al crecimiento, evolución y consolidación de esta fiesta.

La entrega de los galardones tendrá lugar el martes, 17 de febrero, en el transcurso de la tradicional Sardinada organizada por Onda Cero Mérida, uno de los actos más populares y participativos del carnaval emeritense, que cada año reúne a vecinos, carnavaleros y visitantes en un ambiente festivo y de convivencia.

Este premio, según indica el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa, reconoce el papel clave de Andrés Madrigal en la evolución del Carnaval Romano de Mérida, así como su apoyo constante a la fiesta y a las agrupaciones carnavaleras a lo largo de los años.

"Su implicación ha contribuido de manera decisiva a la proyección y modernización del carnaval, siendo un referente para varias generaciones de participantes", ha señalado el consistorio.

Por su parte, el reconocimiento a Francisco Prieto Bruñuelas "Zapa" pone en valor una "trayectoria profundamente vinculada al carnaval emeritense", marcada por la creación e impulso de agrupaciones infantiles y cuartetos, fomentando la cantera y asegurando el relevo generacional de la fiesta.

"Su figura se ha convertido en un elemento clave del Carnaval de Mérida, tanto por su aportación artística como por su compromiso humano y formativo con el espíritu del carnaval".

Desde el Ayuntamiento de Mérida se subraya que estos premios no solo reconocen trayectorias personales, sino una manera de entender el carnaval como espacio de participación, creatividad, convivencia y construcción de identidad colectiva en la ciudad.

Estos premios, iniciados el pasado año, pretenden consolidarse como un reconocimiento simbólico y popular a quienes, desde dentro, hacen grande cada año la fiesta más desenfadada y participativa de Mérida.