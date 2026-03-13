Amececa organiza este sábado un homenaje a las víctimas de la represión franquista en Cáceres

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) ha organizado para el próximo sábado, 14 de marzo, la XII Jornada-Homenaje a todas las víctimas de la represión franquista en la capital cacereña, que contará con la participación de 44 entidades y organizaciones ciudadanas.

El programa de actos públicos comenzará a las 12,00 horas frente a la antigua Prisión Provincial situada en la avenida Héroes de Baler, donde se reivindicará que dicho edificio se convierta en un Centro Cívico Memorial de titularidad pública estatal relacionado con la represión franquista, los derechos humanos y la paz.

Un Centro Cívico Memorial que tendría entre sus objetivos centrales recordar y homenajear a las miles de personas que fueron privadas de libertad por su compromiso republicano o por su lucha antifranquista y que permanecieron en la Prisión Provincial de Cáceres, o en el campo de concentración de Los Arenales o en la plaza de toros de Cáceres.

En esta ocasión participará nuevamente una delegación de la União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) y se inaugurará simbólicamente el Jardín de la Memoria. Tras ello, se marchará en grupo al cementerio donde tendrá lugar el homenaje.

Allí, sobre las 13,00 horas, entre otras reivindicaciones, se exigirá la derogación de la Ley de Concordia de Extremadura aprobada por el Partido Popular y se le recordará a la presidenta en funciones, María Guardiola, que "en la ciudad donde reside (Cáceres) hubo, al menos, 678 víctimas mortales de la represión franquista (528 desaparecidas o fusiladas ante un piquete militar y 150 fallecidas en prisión), muchas de las cuales permanecen aún en fosas en el cementerio de Cáceres", informa Amececa.

La asociación también pedirá "que no olvide que los familiares de las víctimas no pudieron durante muchos años reivindicar públicamente el recuerdo de sus allegados".