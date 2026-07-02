El alquiler en Extremadura cierra el segundo trimestre con un incremento del 5,8%

El precio de las viviendas en alquiler en Extremadura ha cerrado el segundo trimestre del año con un incremento del 5,8 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 7,7 euros por metro cuadrado.

Respecto al trimestre anterior, el precio del alquiler ha registrado un incremento del 2,4 por ciento, según un informe publicado por el portal idealista, que señala que este coste supone "el máximo histórico de las rentas en Extremadura" desde que tiene registros.

Por provincias, en la de Cáceres el precio del alquiler ha subido un 6,7 por ciento en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, y en la de Badajoz el incremento ha sido del 5 por ciento, y en ambas, el precio se sitúa en 7,7 euros por metro cuadrado.