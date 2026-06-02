Los alojamientos extremeños logran el mejor mes de abril con más de 213.000 viajeros

Los alojamientos de Extremadura, tanto hoteleros como extrahoteleros, han logrado el mejor mes de abril desde el inicio de la serie histórica, en 2010, al registrar 213.349 viajeros, un 1,08 por ciento más respecto al mismo mes del año pasado, y 419.757 pernoctaciones, un crecimiento del 1,47 por ciento.

Del total de personas alojadas en Extremadura, 39.669 fueron extranjeros, el 10,4 por ciento más, que generaron 73.176 pernoctaciones, un descenso del 3,4 por ciento anual, según destaca la Junta de Extremadura a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estancia media conjunta -establecimientos hoteleros y extrahoteleros- fue de 1,97 noches por viajero.

En atención a los alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues), cuyos datos se han difundido este lunes, estos registraron 74.043 clientes en abril, un aumento del 1,8 por ciento en comparación anual, y 163.919 pernoctaciones, el 2,2 por ciento menos.

La tipología de alojamiento extrahotelero que recibió más viajeros fueron los apartamentos turísticos, con 30.238 (una subida interanual del 13,6 %), seguidos de los establecimientos de turismo rural, con 28.691 (-11,5 %) , los campings, con 13.453 (13,7 %) y los albergues, con 1.661.