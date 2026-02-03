Los alojamientos extrahoteleros extremeños registran el mejor diciembre de la serie histórica

Los apartamentos turísticos, alojamientos rurales, camping y albergues de Extremadura han registrado en diciembre de 2025 un total de 45.007 viajeros y 99.652 pernoctaciones, unas cantidades que suponen unos crecimientos del 8,9 y 10,9 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estas cifras son las mejores de un mes de diciembre desde el inicio de la serie histórica, en 2010, según destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El turismo internacional ha finalizado el año con un "fuerte dinamismo", ya que 5.736 viajeros extranjeros han optado por alojarse en este tipo de establecimientos, el 29,7 por ciento más respecto a diciembre de 2024, y han generado 13.989 estancias, un crecimiento del 58 por ciento. Son igualmente los mejores datos de un mes de diciembre para el turismo extranjero.

Sumadas las estadísticas de los alojamientos hoteleros y extrahoteleros de Extremadura, diciembre ha finalizado con 138.272 viajeros, el 4,3 por ciento menos, y 260.359 pernoctaciones, un descenso del 2,9 por ciento. Los datos del mercado internacional, sin embargo, subieron el 11,8 por ciento en viajeros, hasta 22.220, y el 20,5 por ciento en noches alojadas (38.612).

La estancia media conjunta ha sido de 1,88 noches por viajero en diciembre.