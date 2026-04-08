La alerta por lluvias y tormentas se amplía hasta este miércoles en La Siberia, norte de Cáceres, Montánchez y Villuercas

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado el nivel amarillo de alerta por lluvias hasta las 12,00 horas de este miércoles, 8 de abril, en el norte de la provincia de Cáceres.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en esta zona la precipitación acumulada en 12 horas podría ser de 40 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, también se amplía la alerta con nivel amarillo por tormentas en La Siberia extremeña y en las comarcas cacereñas de Villuercas y Montánchez, hasta las 9,00 horas del miércoles.

Este fenómeno meteorológico adverso podrá ir acompañado de rachas de viento muy fuertes y no se descarta el granizo según las previsiones de la AEMET. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.