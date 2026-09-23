La Airef avala el crecimiento del 1,8 % del PIB previsto por la Junta de Extremadura para los presupuestos de 2027

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala las previsiones de la Junta de Extremadura previas a la publicación del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que estima un crecimiento del PIB del 1,8 por ciento.

Este avance está en línea con el 1,9 por ciento que contemplan tanto otros organismos como la propia Airef, que destaca que Extremadura cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, la información sobre las previsiones que lo sustentan y la correspondiente petición de aval.

El informe sustenta también un crecimiento del PIB en términos de volumen previsto por Extremadura en 2026 del 2,2 por ciento, ligeramente superior al estimado por la AIReF (2,1 %).

Por otro lado, los crecimientos del deflactor implícito del PIB previstos por Extremadura son superiores a los estimados por la AIReF para el año 2026, pero inferiores para el resto de los años del periodo 2027-2029.

En concreto, la comunidad autónoma prevé un crecimiento del deflactor del PIB del 3,2 % en 2026, que se reduce al 2,1 % en 2027, al 1,9 % en 2028 y al 1,8 % en 2029. En su escenario central, la AIReF contempla una desaceleración paulatina desde el 2,7 % en 2026 hasta el 2,6 % en 2027, 2,4 % en 2028 y 2,2 % en 2029.

En general, añade el organismo, las previsiones de la comunidad se situarían en los rangos inferiores de los intervalos de confianza de la AIReF.

Por último, las previsiones del crecimiento del empleo en la comunidad están contenidas en el intervalo central de previsión de la AIReF, aunque resultan superiores a lo esperado por la AIReF.

Así, Extremadura prevé un crecimiento del empleo, medido en términos de personas ocupadas según la Contabilidad Regional (CRE), del 1,9 % en 2026, 2,0 % en 2027, 1,8 % en 2028 y 1,5 % en 2029. Estas tasas de crecimiento se sitúan por encima de las previsiones centrales de la AIReF para los años 2027-2029, mientras que la correspondiente a 2026 coincide con la previsión de la AIReF.