Agricultura presenta un presupuesto de 1.080 millones destinado principalmente al sector primario y a modernizar infraestructuras

El presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural para 2026 es de 1.080 millones de euros, 55 millones más con respecto al anterior ejercicio, que se destinarán principalmente a tres grandes objetivos como apoyar al sector primario, modernizar las infraestructuras agrarias y reforzar la conservación del patrimonio natural.

Así lo ha explicado el secretario general de la consejería, José María Guerrero, este miércoles en la Asamblea de Extremadura, donde ha comparecido para detallar las diferentes partidas incluidas en las cuentas públicas.

Una de las principales partidas presupuestarias se destinará al sector agrario a través de la Política Agraria Común (PAC), con 792 millones de euros para la gestión de ayudas europeas que garantizan la renta de miles de agricultores y ganaderos extremeños.

La inversión orientada a proyectos, considerados estratégicos, alcanzará los 78 millones de euros, de los que 20 millones se asignarán al regadío de Tierra de Barros y otros 20 millones a la modernización de los regadíos ya existentes para mejorar la eficiencia en el uso del agua, entre otras acciones.

Además, se consignarán 14 millones de euros a la mejora de los caminos rurales y partidas para los seguros agrarios y para el Fondo de Compensación Agraria.

Las cuentas públicas también contemplan cuantías en materia de biodiversidad, en el Parque Nacional de Monfragüe y en la recuperación de fauna silvestre.

Durante su exposición, el secretario general ha incidido en trabajar por una administración útil, ágil y cercana, capaz de resolver problemas, reducir la carga burocrática y defender los intereses reales de los agricultores y ganaderos extremeños.