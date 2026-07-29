Agricultura consensúa con el sector medidas de apoyo para los productores de cereza afectados por la borrasca de mayo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura ha anunciado su compromiso de poner en marcha un sistema de ayudas dirigido específicamente a los productores de cereza que hayan sufrido pérdidas significativas en su cosecha como consecuencia de la borrasca registrada durante el mes de mayo.

Según los datos oficiales disponibles, la campaña de la cereza ha sido positiva en términos globales. Sin embargo, esta valoración general no refleja la situación concreta de algunos productores cuyas explotaciones, principalmente aquellas orientadas a variedades de media estación, se han visto gravemente afectadas por la borrasca de mayo y han sufrido importantes pérdidas de producción.

Por este motivo, las ayudas no tendrán carácter generalizado, sino que se focalizarán en los agricultores que acrediten un impacto severo en su cosecha. El objetivo de la Consejería es que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan.

El consejero Juan José García ha mantenido una reunión con el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, y el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle, José Antonio Tierno, en la que han consensuado las líneas básicas para el diseño de estas ayudas, destinadas a los productores realmente perjudicados por la borrasca de mayo.

Asimismo, las partes se han comprometido a trabajar conjuntamente en la mejora de la línea del seguro agrario de la cereza, con el objetivo de incrementar el porcentaje de contratación y facilitar la incorporación de un mayor número de productores. El aseguramiento constituye una herramienta esencial para ofrecer estabilidad al sector y proteger las explotaciones frente a los daños que puedan producirse en futuras campañas.

En este sentido, el consejero ha anunciado que, con cargo a los presupuestos de 2026, se incrementará la subvención correspondiente a las pólizas de la línea de seguro de explotaciones de cereza hasta el máximo permitido, de manera que la ayuda total pueda alcanzar el 75 % de la prima comercial base neta. Esta mejora se aplicará a todas las pólizas suscritas desde el 1 de enero de 2026, que serán regularizadas para incorporar el incremento correspondiente.

A partir de ahora, el equipo técnico y directivo de la Consejería trabajará, en coordinación con las organizaciones representativas del sector, en el diseño definitivo de las ayudas y en la determinación del procedimiento más adecuado para su tramitación.

El objetivo es establecer un mecanismo ágil y riguroso que permita poner en marcha y abonar las ayudas cuanto antes, para que lleguen con la mayor rapidez posible a los productores afectados.