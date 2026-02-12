Agricultores, ganaderos y apicultores cortan varias vías en la ciudad de Cáceres en protesta por la situación del campo

Más de medio millar de agricultores, ganaderos y apicultores han participado este miércoles, 11 de febrero, en una 'tractorada' en Cáceres para mostrar su rechazo al acuerdo comercial de Mercosur, así como por los recortes de ayudas al sector en la Política Agraria Común (PAC), que ponen en peligro muchas explotaciones extremeñas y agudizan la situación que arrastra el campo desde hace años.

La protesta, que ha sido convocada por Asaja Extremadura y apoyada por UPA-UCE, ha comenzado con la concentración de unos 166 camiones y furgonetas y 38 tractores en cuatro rotondas de acceso a la capital cacereña, donde se ha cortado el tráfico en algunos momentos puntuales, dejando el paso a vehículos de emergencias.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, y el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, han estado presentes en la columna que ha avanzado hasta la rotonda del centro comercial Carrefour antes de emprender una marcha lenta por el centro de la ciudad.

García Blanco ha asegurado en declaraciones a los medios que "hoy es un día triste para Extremadura". "Hoy queda un día menos para que se vuelva a cerrar otro pueblo en Extremadura. Hoy seguramente alguna explotación agraria volverá a cerrar", ha lamentado.

"La tradición que existía en nuestros pueblos de tener vacas que ordeñábamos y bebíamos la leche, de tener huertos donde se sembraban patatas, de hacer la matanza ya ha desaparecido porque nos han traicionado los políticos y nos han traicionado vendiéndonos a un muy bajo precio. Nos han engañado durante años dándonos ayudas de la Política Agraria Comunitaria para poder sobrevivir. Y ahora ya han dicho que se acabó", ha resaltado el presidente de Asaja Extremadura.

Por su parte, Llanos ha reiterado la situación tan complicada que vive el sector apícola por el cambio climático y los costes de producción y ha criticado que la Ley de la cadena alimentaria "no está haciendo efecto", lo que está abocando a muchas explotaciones extremeñas a echar el cierre.

"La reforma de la PAC viene con un recorte de más de un 23% y es insostenible que la vida está subiendo, todos los sectores están subiendo en sus presupuestos y en el sector agrario nos lo están reduciendo", ha señalado Llanos que ha recordado la importancia del sector agrario que es "primordial" para la sociedad y que, en el caso del tomate por ejemplo, se están cerrando contratos por debajo de los costes de producción, por lo que ha pedido a la Junta de Extremadura que medie y que negocie con las industrias para no comenzar la campaña ya con pérdidas.

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores, Paulino Marcos, que ha denunciado que, en su caso, el sector apícola, del que viven unas 1.500 familias en la región, lleva más de cinco años con una producción escasa por las enfermedades que afectan a las colmenas y por los costes de producción.

Marcos también se ha referido al prejuicio que supondrá el acuerdo con Mercosur porque esos países producen miel a un bajo coste y sin las medidas sanitarias que se tienen en Europa. "Están utilizando cosas que nosotros utilizábamos hace 30 años. Aquí no nos dejan producir con esas cosas, a ellos sí. Le van a quitar los aranceles, van a arruinar al sector, sí o sí", ha manifestado.

"Y por si fuera poco --ha dicho Marcos-- el relevo generacional se ha frenado de golpe", ya que antes se incorporaban a la asociación unas 15 personas al año y ahora "como mucho dos o tres". "Esto quiere decir que al sector le queda de vida como mucho 5 o 6 años porque se envejece y desaparece porque ha dejado de ser rentable. La agricultura no es rentable", ha destacado.

LANZAMIENTO DE HUEVOS

Tras atender a los medios, los camiones y tractores han emprendido una marcha lenta hacia la plaza de América (Cruz de los Caídos) y han llegado hasta el cruce de la avenida de España con la avenida Virgen de la Montaña, que estaba cortado por la policía, por lo que este último trayecto hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno lo han realizado a pie.

Los tractores y camiones han quedado aparcados en la avenida de España, que ha sufrido cortes de tráfico al estar estos vehículos invadiendo la vía.

Al llegar frente a la Subdelegación del Gobierno, los manifestantes han lanzado huevos a la fachada del edificio en señal de protesta por la situación del campo que, según han mantenido, se verá agravada por la reforma de la PAC y el acuerdo con Mercosur. "Será el final", ha dicho el presidente de Asaja Extremadura.