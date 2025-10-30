El PP afronta la campaña electoral con "muchas ganas" porque tiene "un gran equipo" frente al "banquillo" del PSOE

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que su partido afronta la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre con "muchas ganas" porque el PP tiene "un gran equipo" frente al "banquillo" del PSOE, en alusión al proceso judicial que afecta al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo.

Sánchez Juliá ha incidido en que el PP es el "único partido" que puede dar estabilidad a la región porque enfrente hay un Partido Socialista que "va a designar un candidato que está imputado y que está mucho más pendiente de sus asuntos judiciales que de los problemas de los extremeños, que va a estar más pendiente de pasar la catana a los compañeros que de solucionar los problemas de Extremadura".

"Vemos cómo enfrente tenemos a Vox, que ahora mismo se encuentra también en esa encrucijada de decidir quién va a ser su candidato y cómo internamente hay una pelea, hay un pulso entre Ángel Pelayo y Óscar Fernández por afrontar la candidatura de Vox a las elecciones autonómicas", ha apuntado.

Y en relación a Irene de Miguel ha ironizado con que no sabe por qué partido presentarse, "si por Podemos, por Sumar o por Unidas por Extremadura", por lo que "esa estabilidad solo la representa el Partido Popular y María Guardiola", ha recalcado.

A preguntas de los medios tras mantener esta tarde en Cáceres una reunión de coordinación para la preparación de la campaña electoral, el portavoz 'popular' ha incidido en que María Guardiola ha convocado las elecciones "buscando darle estabilidad a Extremadura".

"Queremos una estabilidad para que Extremadura siga creciendo, una estabilidad para consolidar los datos de desempleo, una estabilidad para consolidar los datos de creación de empresas, una estabilidad para que las políticas sociales que ha generado el gobierno de María Guardiola sigan creciendo en nuestra región. Hay menos listas de esperas, hay más servicios sanitarios, hay más derechos en Extremadura", ha subrayado.

Sánchez Juliá ha hecho hincapié en que el proyecto del PP "defiende los derechos" y "no va a retroceder absolutamente en nada", con un proyecto de "moderación" y "alejado del ruido". "Un proyecto alejado de los enfrentamientos y que tiene únicamente como objetivo la estabilidad para Extremadura y que los extremeños puedan ver un gobierno transversal", ha explicado.

"Esto no se trata de la política de rojos contra azules, de verdes contra amarillos, no se trata de colores, se trata de poner los intereses de Extremadura por delante de todo. Y ahora mismo ese proyecto de estabilidad, de moderación, que quiere ganarse la confianza mayoritaria de todos los extremeños para consolidar el proyecto de María Guardiola, lo representa el Partido Popular", ha recalcado.