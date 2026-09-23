La AECC moviliza a 20.000 personas en las Marchas Rosas que impulsa en 110 localidades de la provincia de Cáceres

Las Marchas Rosas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) movilizan a 110 localidades y alrededor de 20.000 personas en la provincia de Cáceres, consolidándose como una de las principales iniciativas de participación y sensibilización social frente al cáncer en el territorio.

Este fin de semana ha sido Trujillo la localidad que se ha sumado a este movimiento con la celebración de su XV Marcha Rosa. La cita de Trujillo forma parte del circuito provincial de marchas rosas de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres, que continúa abierto a la incorporación de nuevos pueblos.

Desde la AECC en Cáceres se destaca que este tipo de actividades suponen una promoción de los hábitos de vida saludable en la ciudadanía, subrayando la importancia del Circuito Provincial, que permite acercar este mensaje a todos los rincones de la provincia.

Además, la asociación resalta la importancia de estas iniciativas para contribuir con más fondos a la investigación En las próximas semanas, se llevarán a cabo, entre otras, las marchas en Cáceres, Jaraíz de la Vera, Valencia de Alcántara, Miajadas o Navalmoral.

La AECC destaca que la dimensión del circuito de Marchas Rosas va más allá de cada recorrido porque "detrás de cada marcha está la implicación del voluntariado, ayuntamientos, entidades, asociaciones y miles de personas que hacen posible que el mensaje de la Asociación llegue también a los municipios más pequeños".

Además, el objetivo es seguir ampliando la participación y por eso anima a aquellas localidades que todavía no forman parte del Circuito Provincial a sumarse a la iniciativa con su propia Marcha Rosa.

Para ello, pueden ponerse en contacto con la asociación a través del correo electrónico o por teléfono donde podrán recibir información sobre cómo incorporarse al Circuito de Marcha Rosa.