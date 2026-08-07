Adif impulsa el montaje de vía del tramo Talayuela-Plasencia con contrato de 1,54 millones

Adif Alta Velocidad ha licitado por un importe de 1.542.335 euros el suministro y transporte de los aparatos de dilatación necesarios para el montaje de vía del tramo Talayuela-Plasencia de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa.

El contrato, cuyo plazo de ejecución es de 30 meses, fija el 21 de septiembre como fecha límite para la presentación de ofertas, según el anuncio de licitación que ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El suministro comprende la fabricación, premontaje y verificación en taller, así como el transporte, de dos aparatos de dilatación de carrera de 1.000 milímetros y otros doce de 500 milímetros, todos ellos con sus correspondientes transiciones, además de catorce muretes guardabalasto transversales con sus elementos auxiliares y la recepción parcial de los equipos en vía.

Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos durante las operaciones de traslado, colocación, nivelación, alineación y ajuste final hasta su puesta en servicio.

Los aparatos de dilatación permiten mantener el ancho de la vía frente a las variaciones de temperatura, compensando los movimientos que experimentan los carriles sin comprometer la estabilidad de la infraestructura ferroviaria.

El tramo Talayuela-Plasencia será el segundo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura en entrar en servicio, después de la puesta en funcionamiento en 2022 del trayecto Plasencia-Cáceres-Badajoz, electrificado desde 2023.