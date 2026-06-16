Adenex desarrolla una campaña de conservación y salvamento de aguiluchos cenizos

Un equipo técnico y de voluntariado de Adenex está desarrollando la campaña de conservación y salvamento del Aguilucho cenizo (Circus pygargus) en Extremadura.

El Aguilucho cenizo está catalogado como 'Vulnerable' en el Libro Rojo de las Aves de España y se encuentra incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura con la figura de 'Sensible a la Alteración de su Hábitat', figura que avala su protección en el territorio regional.

No obstante, desde diferentes ámbitos se considera urgente revisar la situación actual de catalogación de la especie y clasificarla en una categoría de mayor protección.

Para intentar detener el "preocupante declive" de esta especie, se llevan a cabo campañas de salvamento, iniciadas en Extremadura por Adenex en los años 1980, que en la actualidad promueve la Dirección General de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural de la Junta de Extremadura, a través del GEA (Grupo Extremeño de Aguiluchos), donde se integra Adenex y este año integrada en el marco del proyecto LIFE SOS Pygargus

El equipo de ADENEX se hace cargo de un amplio territorio en la provincia de Badajoz, que se corresponde con las comarcas de Mérida, Vegas Bajas del Guadiana y zona Sur de la provincia.

La búsqueda de parejas reproductoras se realiza mediante la localización y observación de los aguiluchos y su comportamiento, en concreto, Posaderos, entrada de adultos al suelo, entre el cereal, transporte de material para el nido, entregas de presa de macho a hembra en vuelo, reacción ante potenciales amenazas (depredadores) como defensa de territorio, etcétera.

Una vez localizada de manera aproximada la ubicación de nido, empleando referencias en el terreno, se confirma el lugar exacto mediante el uso del dron, cuando es posible, y se procede a señalizar con banderola y plásticos de color rodeando el nido, explica Adenex en nota de prensa.

A continuación, se determina número de polígono, parcela y otros datos, a través de Sigpac y Catastro, y se averigua el contacto del propietario o gestor de la parcela, para comunicarle el hallazgo y pedir su colaboración en el salvamento del nido, procurando obtener también información sobre posibles fechas de cosecha.

Para mejorar las posibilidades de éxito reproductor, con la autorización de la propiedad, se instala un cercón metálico de protección en torno al nido, que protege a los aguiluchos de posibles predadores terrestres y mejora la localización para los operarios de las cosechadoras.