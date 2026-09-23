Acetre celebra su 50º aniversario junto a invitados y amigos en un concierto en el Teatro López de Ayala de Badajoz

El grupo oliventino Acetre repasará cinco décadas de trayectoria acompañado por invitados y amigos en un concierto que tendrá lugar este sábado, 26 de septiembre, a las 20,30 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz con un precio único de las entradas de 20 euros.

El concierto '50 Aniversario. Acetre y amigos' es una cita histórica con la que el veterano grupo extremeño conmemora medio siglo de trayectoria musical ininterrumpida, consolidado como una de las formaciones más representativas y esenciales del folk ibérico.

Fundado en 1976 en Olivenza, Acetre ha construido durante estas cinco décadas una personalidad artística propia basada en la investigación, recuperación y reinterpretación de las músicas tradicionales de la raya hispanoportuguesa, convirtiéndose en un referente dentro y fuera de Extremadura.

Para conmemorar esta efeméride, el grupo ofrecerá un espectáculo de cerca de dos horas en el que estará acompañado por numerosos invitados y amigos que han formado parte de su historia musical.

En concreto, el concierto recorrerá algunas de las composiciones más emblemáticas de su extenso repertorio junto a los temas de su último trabajo discográfico, 'Cantos Veniales', un álbum que propone un evocador viaje sonoro desde las orquestinas de los cafés de mediados del siglo pasado hasta las romerías, verbenas y plazas populares de las décadas de los años sesenta y setenta.

Así, la propuesta artística combinará tradición, experimentación y nuevas armonías en un recorrido emocional por las raíces culturales que han inspirado al grupo durante 50 años. Una celebración de la memoria colectiva, del patrimonio musical compartido y de la capacidad de la música popular para seguir dialogando con el presente, según indica en nota de prensa el López de Ayala.