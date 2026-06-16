Absuelto el secretario general de La Unión de Extremadura de un delito de injurias

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Cáceres, plaza número 1, ha absuelto del delito de injurias al secretario general del sindicato agrícola y ganadero La Unión de Extremadura del delito de injurias por el que le venía acusando La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo por las declaraciones que hizo referentes a la campaña de la uva en agosto del 2022.

La sentencia recoge en los hechos probados que el acusado convocó una rueda de prensa el 24 de agosto de 2022 tras tener conocimiento de informaciones publicadas en distintos medios y de un contrato de compraventa que reflejaba precios considerablemente bajos en la campaña de la uva. En esa comparecencia pública, manifestó la posible existencia de un acuerdo entre organizaciones agrarias y bodegas para fijar precios por debajo de los costes de producción, calificando la situación como perjudicial para los agricultores.

El tribunal considera probado que dichas declaraciones se realizaron apoyándose en información previa difundida en prensa y en documentación concreta, y que se enmarcaron en la actividad propia del acusado como representante sindical. Asimismo, se destaca que su objetivo era alertar al sector agrario y prevenir posibles prácticas perjudiciales, así como advertir de una eventual ilegalidad conforme a la normativa de la cadena alimentaria.

En este contexto, la sentencia concluye que los hechos carecen de relevancia penal, al entender que las manifestaciones se produjeron dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión e información, especialmente en un asunto de interés público y en el marco de la defensa de los intereses de los agricultores.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres.