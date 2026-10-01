El absentismo laboral provocó pérdida del 7,5% de horas pactadas en Extremadura

El absentismo laboral ha provocado la pérdida de un 7,5 % de las horas pactadas entre abril y junio en Extremadura, una tasa que ha aumentado siete décimas respecto al mismo periodo del año anterior.

La principal causa de las ausencias en Extremadura responde a situaciones de IT o baja médica, que supusieron el 6,2 % de las horas pactadas (1,3 millones de personas al día).

Por sectores, el informe destaca la industria, donde se perdieron el 8,3 % de las horas pactadas a nivel general y el 6,5 %, por motivos de IT en esta comunidad autónoma.