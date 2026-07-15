El absentismo escolar en Extremadura desciende por cuarto año consecutivo

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha asegurado este martes que el absentismo escolar "sigue reduciéndose en nuestra comunidad y los datos se mantienen por debajo de los registrados antes de la pandemia" y ha añadido que se trata de una buena noticia que "muestra que el trabajo coordinado y el compromiso de todos está dando sus frutos".

Ha confirmado que la tasa de absentismo escolar en Extremadura ha vuelto a descender durante el curso académico 2024/2025 hasta situarse en el 0,70 por ciento del alumnado en edad de escolarización obligatoria, consolidando así una tendencia a la baja que se mantiene por cuarto año consecutivo.

Sandra Valencia ha hecho estas declaraciones en Mérida, en la reunión de la Comisión Regional para la Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar, donde se ha presentado la Memoria del Absentismo Curso 2024/2025 que, ha indicado, "nos deja motivos para el optimismo".

Ha agradecido la implicación de los centros educativos, de la inspección educativa, de las comisiones zonales, de los servicios sociales, de la Fiscalía de Menores y de todas las instituciones que colaboran en esta tarea.

"Sabemos, ha dicho, que detrás de cada caso de absentismo hay una realidad diferente" y ha añadido que "por eso es tan importante seguir apostando por la prevención, la detección temprana y el acompañamiento a las familias, buscando siempre la mejor respuesta para cada alumno".

Según lo expuesto en el informe, y teniendo en cuenta los datos registrados en la Plataforma Rayuela, el absentismo en Extremadura afectó durante el curso 2024/2025 a 706 estudiantes de un total de 100.451 escolarizados en la región.

Esta cifra incluye los expedientes cerrados o propuestos para cierre, es decir, aquellos en los que se revirtió la situación de absentismo. Se constata así la tendencia bajista experimentada desde el curso 2020/2021, en el que el número de casos ascendía a 1.426.

Por otro lado, del total de expedientes registrados durante el curso 2024/2025, 497 corresponden a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 209 a Educación Primaria, lo que evidencia una mayor incidencia de este fenómeno en las etapas educativas superiores.

Asimismo, tanto a nivel regional como en cada una de las provincias, el número de alumnos con expedientes de absentismo fue ligeramente superior al de alumnas.

El documento indica, asimismo, que la modalidad de absentismo más frecuente continúa siendo la denominada 'puntual o intermitente', es decir, aquella en la que el estudiante no asiste al centro en días o materias concretas.