El 8% de la viviendas alquiladas en Badajoz y el 6% en Cáceres se cerraron en menos de 24 horas en el cuarto trimestre

El 8% de las viviendas alquiladas durante el cuarto trimestre de 2025 en la provincia de Badajoz, y el 6% en la de Cáceres, a través de idealista, no llevaba ni 24 horas en el mercado.

En el caso de las capitales, los porcentajes son del 11% para Badajoz y del 4% en el caso de Cáceres, según los datos publicados este miércoles por el portal inmobiliario.

En todos los casos, los porcentajes están por debajo de la media española que, en el cuarto trimestre, estaba en el 15% de viviendas alquiladas en menos de 24 horas.