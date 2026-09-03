La 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida congrega a más de 181.000 asistentes

La 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida congrega a 181.088 asistentes en las diferentes programaciones y actividades y una recaudación de 2.643.830 euros. Así lo ha detallado el director del Festival, Jesús Cimarro, durante la rueda de prensa de balance que ha tenido lugar en Mérida, y a la que ha asistido la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano.

La portavoz de la Junta ha destacado de esta edición que han sido casi dos meses "de disfrute" en los que el público ha podido deleitarse con una programación "diversa, ambiciosa, con enormes profesionales y compañías y con propuestas muy diversas que impulsan el crecimiento y el prestigio de este festival".

Manzano ha señalado que este Festival no solo está compuesto de presentaciones, espectáculos, lugares o exposiciones tanto por Extremadura como por Madrid, Lima o Lisboa, sino también de "nuevos proyectos" como el I Premio Internacional de Teatro Clásico Odiseo y Penélope, convocado junto a la cátedra Vargas Llosa, y cuya obra premiada, 'Heroínas de Troya', será uno de los estrenos que formará parte de la programación de la edición del año que viene.

Asimismo, ha recordado que el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida es un evento completamente inclusivo y accesible y ha explicado que este año, la obra 'Medea', que se ha representado en el Teatro María Luisa, se ha llevado a cabo por la compañía Sa Boira de Palma de Mallorca, perteneciente a una de las Asociaciones Culturales apoyadas por la ONCE y formada por personas con ceguera o con discapacidad visual grave.

"Cerramos esta edición con un sentimiento de profundo orgullo y agradecimiento. Los datos confirman que el teatro sigue más vivo que nunca", ha concluido al tiempo que ha resaltado que "este Festival se ha consolidado como un proyecto regional indiscutible, posicionando a Extremadura como un claro referente cultural en el ámbito internacional".

Por su parte, Jesús Cimarro ha realizado un balance "muy positivo" y ha destacado que desde el punto de vista artístico, "esta edición ha vuelto a cumplir con uno de los principales objetivos, que es ofrecer una programación diversa con diferentes géneros, lenguajes y maneras de acercarse al mundo clásico". En este sentido, ha precisado que en el Teatro Romano ha habido "danza, tragedia, comedia, musicales, nueve espectáculos muy diferentes entre sí, pero unidos por la voluntad de dialogar con el legado clásico desde unas miradas contemporáneas para un público de hoy" y ha resaltado que "esta capacidad para combinar propuestas muy diferentes es una de las grandes fortalezas que tiene el Festival".

En cuanto a las cifras de esta edición, ha detallado que en total han sido 181.088 las personas que han disfrutado de las diversas actividades programadas por el Festival. De ellas, 135.808 corresponden a espectadores de las distintas representaciones teatrales, y ha precisado que de estas, 757 entradas fueron compradas a través del bono cultural, lo que demuestra que la gente joven asiste al Festival.

La programación del Teatro Romano ha reunido a 100.164 espectadores que han disfrutado de nueve producciones (estrenos absolutos), en las que se ha colgado 37 veces el cartel de no hay localidades (diez de ellas en el Teatro Romano, con las obras 'La Comedia de la olla' y 'Cómicos de Roma').

Respecto a la programación de las extensiones en Madrid, Medellín, Regina y Cáparra, junto al Teatro María Luisa, ha congregado a 19.567 personas. La extensión de Madrid ha registrado cinco funciones con todas las entradas agotadas y cuatro, la de Cáparra.

En lo relativo a accesibilidad, 144 personas se han beneficiado directamente de las medidas destinadas a espectadores con dificultades visuales o auditivas, mientras que 137 han hecho uso de localidades de movilidad reducida del festival.

OTRAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL

El director del Festival también ha explicado que las actividades llevadas a cabo en 'Augustito en Mérida' y el 'Festival Conquista Espacios' han reunido a 6.042 espectadores y han registrado 18 llenos en las distintas representaciones. 'Cinema Aestas', el ciclo de cine, ha congregado a 506 personas, y la programación familiar, a 1.235 espectadores. A todo ello hay que sumar las exposiciones y el desfile de moda 'Micropaisajes', una de las novedades de esta edición.

Además, se han desarrollado diferentes propuestas de formación, participación, talleres, cursos, conferencias, encuentros profesionales, campo internacional, voluntariado y talleres que han congregado a 1.876 personas.

Cimarro, que lleva 15 años al frente del Festival, ha manifestado que este certamen se ha posicionado como "una cita imprescindible para quienes aman las artes escénicas, pero también para muchas personas que se acercan al teatro precisamente porque encuentran aquí una programación, un espacio y una experiencia diferente, distinta" al tiempo que ha resaltado que "el festival contribuye a generar actividad cultural, económica, turística y de empleo, y tiene una incidencia directa e indirecta en Mérida, en la provincia de Badajoz y en el conjunto de Extremadura".