El 70% los alumnos de Primaria extremeños disponen de móvil propio, según un estudio

El 70 por ciento los alumnos de Primaria extremeños disponen de móvil propio, según el informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital, que indica además que el primer móvil llega de media a los 10 años.

Otros datos que aporta el estudio es que el 4,1 por ciento de los adolescentes en Extremadura realiza un uso problemático de las redes sociales y el 1,3 por ciento presenta un posible trastorno por uso de videojuegos. Además, un 1,6 por ciento se clasifica como jugadores problemáticos en el ámbito de las apuestas y el juego online.

El acceso a contenidos pornográficos se produce, de media, a los 12 años y, aunque el consumo habitual se sitúa en el 9,8 por ciento, un 6,6 por ciento de los adolescentes extremeños muestra signos de consumo problemático.

Cabe destacar que el informe es fruto de la colaboración entre Red.es, Unicef España, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura.

CIBERACOSO Y VIOLENCIA

Casi uno de cada diez menores extremeños refiere haber sufrido ciberacoso. En el ámbito escolar general, la tasa de victimización asciende al 20,4 por ciento, siendo Primaria la etapa con mayores niveles de acoso.

Asimismo, el 11,3 por ciento del alumnado presenta síntomas claros de malestar emocional (ansiedad, depresión o somatización). Especialmente alarmante es que un 7,2 por ciento presenta un riesgo suicida elevado. Este riesgo es significativamente mayor entre las chicas (10,6%) frente a los chicos (3,3%).

EL PAPEL DE LAS FAMILIAS Y LA MEDIACIÓN PARENTAL

El informe destaca que la mediación parental sigue siendo un área de mejora en los hogares extremeños. Aunque el 44,4 por ciento de los progenitores habla con sus hijos sobre los riesgos de internet, solo uno de cada cuatro establece límites específicos sobre los contenidos que acceden o suben a la red.

El estudio subraya que hábitos sencillos, como no dormir con el móvil en la habitación o evitar su uso durante las comidas familiares, pueden reducir a la mitad las tasas de uso problemático.

El estudio también recuerda que más del 90 por ciento de la ciudadanía expresa preocupación por los riesgos del entorno digital. "Aunque con cifras por lo general inferiores, los resultados obtenidos para Extremadura son similares a los del conjunto de España, lo que refuerza la idea de que estamos ante un problema global. Se debe abordar el uso de las tecnologías y el entorno digital en la infancia y la adolescencia desde una perspectiva integral y comunitaria que requiere de la implicación y la coordinación de instituciones, familias, escuelas y sector privado", ha asegurado la presidenta de Unicef Comité Extremadura, Teresa Chamorro.

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, ha señalado que solo desde el "conocimiento profundo" de la realidad digital de los menores, como la que proporcionan los más de 100.000 participantes de toda España en este informe, se podrá dar respuestas útiles.

En este sentido, ha destacado el compromiso del Gobierno de España con impulsar una digitalización que evolucione al ritmo de la sociedad, incorporando evidencias y experiencias reales.

Asimismo, ha puesto en valor el estudio Infancia Digital como una oportunidad para aprender, identificar áreas de mejora y seguir avanzando hacia entornos digitales más seguros, equilibrados y centrados en el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

"Hoy los menores no simplemente usan tecnología: crecen dentro de ecosistemas digitales diseñados para captar atención e influir en comportamientos. Por eso ya no basta con hablar de tiempo de pantalla, debemos hablar también de diseño responsable, transparencia algorítmica, educación digital crítica y protección efectiva de la infancia en el entorno digital", ha explicado el presidente del Consejo General de Ingeniería en Informática (CCII), Fernando Suárez.

"Desde el CCII defendemos que la tecnología no es neutral y que la industria tecnológica debe asumir un papel activo en la construcción de espacios digitales más seguros, saludables e inclusivos para niños, niñas y adolescentes. Porque el bienestar digital también se diseña", ha apuntado.

PROPUESTAS

Ante estos resultados, Unicef España y las entidades colaboradoras proponen medidas concretas para Extremadura como equiparar la violencia digital a la física en los protocolos de protección, así como reforzar la higiene digital en las familias y regular el uso de dispositivos en centros educativos.

También abordar el malestar emocional y el uso problemático de las tecnologías como una "prioridad de salud comunitaria", implicando al sistema sanitario y educativo, y exigir a las compañías tecnológicas rendición de cuentas sobre el impacto de sus productos en los derechos de la infancia, independientemente de su sector, tamaño, ubicación o madurez.