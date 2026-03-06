El 45% del pago de tributos cedidos ya se hace de forma telemática en Extremadura mediante la Oficina Virtual Tributaria

La Oficina Virtual Tributaria de la Junta de Extremadura, accesible desde la Sede Electrónica para el pago tributario, ha registrado un aumento de presentaciones electrónicas hasta llegar al 45 por ciento del total.

Así, se ha pasado de 48.039 presentaciones electrónicas en el año 2023 a 57.042 en el 2024 y en el 2025 se contabilizaron un total de 70.334 presentaciones electrónicas.

De esta manera, el aumento experimentado ha sido de un 18,74 por ciento del año 2023 al 2024 y de un 23,30 por ciento del 2024 al 2025.

Según ha indicado la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, estas cifras muestran un incremento "significativo" del número de presentaciones efectuadas por canal telemático, resultado del "esfuerzo" de la habilitación de nuevos conceptos y modelos telemáticos y del impulso de la digitalización de la Administración.

A finales de 2025 la Consejería de Hacienda y Administración Pública formalizó un contrato con Ibercaja para la ejecución del servicio de pago de impuestos con tarjeta virtual, presencial y Bizum.

Además de esto, también se habilitarán a nuevas entidades bancarias en el servicio de pago mediante cargo en cuenta a través de la pasarela de pago, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Durante la pasada legislatura se han dispuesto nuevos conceptos del modelo 600 para la presentación y pagos telemáticos, así como la autoliquidación 'Tasa fiscal sobre el juego. Casinos' (Modelo 044) y la 'autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego. Bingo' (Modelo 047).