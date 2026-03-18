HOGARES

Un 21% de los extremeños tienen dificultades para cubrir los gastos básicos del hogar

Lo refleja el III Barómetro 'Planeta Propietario' que anualmente elabora Grupo Mutua Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda.

Redacción

Extremadura |

Lineal de bebidas en un supermercado
Lineal de bebidas en un supermercado | pixabay

El 21 por ciento de los extremeños tiene alguna dificultad para cubrir los gastos básicos del hogar, según refleja el III Barómetro 'Planeta Propietario' que anualmente elabora Grupo Mutua Propietarios para analizar las preocupaciones de los españoles en torno a la vivienda.

Estas dificultades se hacen especialmente patentes entre los jóvenes (11%), familias numerosas (13%), quienes viven en alquiler (9%) y, de forma especial, en personas con ingresos bajos (19%), quienes tuvieron que hacer frente a una 'factura del hogar' -que incluye el pago de la vivienda, la cesta de la compra y los suministros energéticos- que alcanzó los 1.021,23 euros, un 6,3 % más que el año anterior, y absorbió el 38,1 % de los ingresos de los hogares, un 1,5 % menos que en 2024.

De hecho, si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025 --unos 1.200 euros netos en 12 pagas--, un hogar que depende de un único SMI debe destinar prácticamente la totalidad (86,3 por ciento) de sus ingresos netos solo a los gastos básicos, sin margen para ahorro o imprevistos.

Analizando en detalle el gasto medio de los hogares extremeños, el crecimiento más importante se detecta en la 'cesta de la compra' que se eleva a 414,79 euros mensuales, un 17,2 % más que el año anterior.

A continuación, se sitúan los gastos energéticos --agua, luz, combustible-- que aumentan un 11,5 por ciento. Finalmente, el 'coste de la vivienda' desciende un 5,2 % con un gasto medio de 397,48 euros, destacando que el gasto del alquiler --449,13 euros--, supera al de la hipoteca --363,93 euros- en 85,2 euros.

"El esfuerzo económico asociado a vivir y mantener una vivienda sigue ganando peso y reduce el margen de tranquilidad financiera de las familias obligándolas a priorizar y ajustar decisiones de consumo", ha indicado la directora Multicanal y Clientes de Grupo Mutua Propietarios, Laura Mulà.

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