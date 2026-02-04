El 112 activa la alerta amarilla por vientos en las zonas de Barros, Serena y zona sur de Badajoz para este miércoles

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado el nivel amarillo de alerta por vientos para las zonas de Barros, Serena y zona sur de la provincia de Badajoz, desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas de este miércoles, día 4 de febrero.

En estas zonas se registrarán vientos con rachas máximas de 70 km por hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Además, el 112 ha activado la alerta amarilla por lluvias en las zonas de Barros, Serena y zona sur de la provincia de Badajoz, también desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 horas del día 4.

Durante este periodo se prevén unas precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

RECOMENDACIONES A ALCALDÍAS Y POBLACIÓN

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

También para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos; además hay que circular prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos, así como disponer de un teléfono para llamar en caso de necesidad al 112.

También se recomienda a la ciudadanía guardar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como toldos, tiestos, etc..., evitar protegerse en muros, tapias o árboles y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.