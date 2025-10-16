Unidas por Mérida pide al gobierno local que justifique la necesidad del gasto en un monolito al Papa Francisco y obtiene respuesta del ayuntamiento

La coalición Unidas por Mérida pide al gobierno local de la capital extremeña que justifique la "urgencia" y la "necesidad" del gasto anunciado para un monolito sobre el Papa Francisco, teniendo en cuenta por ejemplo el "abandono" que sufren barrios y servicios en la ciudad.

Así, en nota de prensa, Unidas por Mérida muestra su "disconformidad y asombro" ante el anuncio del ayuntamiento de la ciudad de erigir un monolito para "inmortalizar" al Papa Francisco, por entender que supone un ejemplo del "desfase en las prioridades del gobierno del PSOE" en la gestión municipal, en un momento en que la capital extremeña afronta "graves carencias" en el mantenimiento urbano y sus servicios básicos.

En este sentido, ha señalado que este proyecto contrasta "brutalmente" con la realidad que viven "muchos" vecinos de la ciudad, especialmente en las zonas periféricas.

"Mientras se planifican gastos en mármol y simbología, seguimos viendo calles sin mantenimiento, obras inconclusas y una falta de atención crónica en barrios de trabajadores como San Antonio," ha declarado la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Mérida, Montserrat Girón.

La agrupación reitera que el dinero público debe destinarse a resolver los "problemas cotidianos" que afectan directamente a la calidad de vida de los emeritenses.

La crítica de la coalición de izquierdas se centra en la "errónea distribución de los recursos", teniendo en cuenta "el estado de abandono de los barrios periféricos de Mérida, donde la falta de limpieza y el incumplimiento en la retirada de escombros y restos (como los contenedores quemados y las vallas de obras abandonadas) son la tónica habitual".

"¿Es realmente necesario destinar recursos a un proyecto conmemorativo de este tipo cuando tenemos graves deficiencias que subsanar en el día a día de la ciudad? ¿Qué mensaje envía el Ayuntamiento a los vecinos de los barrios olvidados al priorizar el gasto de 40.000euro en simbolismos sobre el mantenimiento esencial?", inquiere la coalición.

Esta crítica no se ha quedado sin respuesta por parte del ayuntamiento, el delegado de Turismo, Felipe González, señala que se trata de una actuación enmarcada en la estrategia turística “Mérida destino Peregrino”, en la que el Ayuntamiento de Mérida “lleva trabajando desde el año 2015 para reforzar el turismo espiritual y religioso en la ciudad de Mérida”.

En este sentido, González afirma que el reconocimiento de los Caminos Eulalienses “como antecedente inmediato del Camino de Santiago, así como la posición como destino de peregrinación de la ciudad de Mérida que se ha visto reforzado pudiéndose comprobar sus resultados durante el Año Jubilar Eulaliense”.

Durante el año 2024 la ciudad ha recibido un total de 83 peregrinaciones organizadas con una media de participación de 75 personas, además de los más de 2.000 jóvenes que se congregaron en el Acueducto de los Milagros con motivo de la Jornada de la Juventud.

A todo ello hay que sumar la peregrinaciones particulares a la ciudad con motivo del Año Jubilar. “Estamos hablando de que más de 30.000 personas visitaron la ciudad de Mérida en 2024 sólo por ese motivo” señala González.