La Policía Local registró trece siniestros viales la pasada semana

La Policía Local realizó un total de trece intervenciones por daños materiales y quince por lesiones, la semana del 19 al 25 de enero, destacando el pleno de resultados negativos en los controles preventivos de alcoholemia.

Entre las actuaciones más relevantes del periodo destaca un atestado por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas en la Calle Oviedo, donde el conductor se negó a someterse a las pruebas legales, derivando en diligencias penales y juicio rápido.

La Policía Local ha intervenido en diversos incidentes causados principalmente por no respetar la preferencia de paso o la distancia de seguridad. Se han registrado colisiones entre turismos en Vía Ensanche, la Avenida de Extremadura y la Vía de la Plata, esta última bajo la modalidad de alcance en glorieta. Asimismo, actuó en el Polígono Industrial El Prado tras un choque entre un camión y un turismo que se saldó con daños materiales y lesiones leves, y en la calle Emérita Augusta debido a los daños ocasionados en un vehículo por la caída de una palmera.

Como dato significativo, durante la semana se llevaron a cabo 26 pruebas de control de alcoholemia, resultando todas ellas con un balance negativo.